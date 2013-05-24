СМИ: Строительство «Арены Киев» может вызвать транспортный коллапс в Киеве

Строить стадион решили на пересечении улицы Академика Заболотного и Столичного шоссе. Но именно в этом месте избежать транспортного коллапса не получится, пишет «Чемпион». «Доставить на игру 20 тысяч болельщиков и вывезти их после матча Евро-2015 без отсутствия возле метро - нереально. Причем интенсивность пробок на Столичном шоссе уже сейчас зашкаливает под десять баллов. Об этом почему-то никто не подумал », - информирует издание.

"Я слышал, что арену строить между Московской площадью и улицей Горького, там соответствующее место промзона. А если хотят разместить на пересечении улицы Академика Заболотного и Столичного шоссе, то мое мнение: это очередной дерибан бюджетных денег», - считает директор Института города Александр Сергиенко. «По-моему, место не очень удобное, на окраине города. бы вблизи станции было метро, ​​еще куда ни шло ... Потом Евробаскет пройдет, и никто не будет знать, что с ареной делать. В Киеве, я считаю, полно территории, промзон, где можно было бы построить спортивный комплекс, и не только для одного Евробаскета, а вообще для киевлян », - говорит он.

Строить стадион будет компания DeVision, владельцем которой, как утверждает издание, является Дмитрий Буряк, который в начале 2000 лет был основным спонсором БК "Киев". "Чемпиону", со ссылкой на собственные источники, сообщает, что компании господина Буряка выделили очень льготные условия строительства "Арены Киев". Строительство стадиона на 75% будет осуществлено за бюджетные средства в виде беспроцентного кредита на большое количество лет. Издание также добавляет, что именно рядом с новой спортивной ареной находятся здания "Домосфера", гостиница, бизнес-центр, также относятся Буряку.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы в фундамент « Кииварены », который строится к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года.