Янукович поздравил Киевский олимпийский комитет со 100-летием

Об этом говорится в приветствии Президента Украины Виктора Януковича по случаю 100-летнего юбилея Киевского олимпийского комитета.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в приветствии говорится: “Сердечно поздравляю вас с юбилеем Киевского олимпийского комитета, который вместе с нами отмечают Международный олимпийский комитет, национальные комитеты и спортивные федерации. Сто лет тому назад в Киеве состоялась Первая Российская олимпиада, которая ознаменовала начало олимпийского движения на украинской земле. Сегодня одним из приоритетов политики нашего государства является всесторонняя поддержка гармоничного физического воспитания молодежи, активная пропаганда здорового образа жизни, строительство спортивной инфраструктуры”.

Янукович отметил, что благодаря совместным скоординированным действиям Украина достойно провела финальную часть Чемпионата по футболу Евро-2012.

Он также выразил уверенность, что через два года Украина гостеприимно будет принимать сильнейшие баскетбольные сборные континента.

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“Убежден, что Украина и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы завоевывать право на организацию международных соревнований высшего уровня. Желаю участникам олимпийского движения успехов, настойчивости и новых побед”, - подчеркнул Янукович.

Как сообщал УНИАН, 24-25 мая Киев будет отмечать столетие Олимпийского Киева и основания Киевского олимпийского комитета.

I Российская Олимпиада в Киеве проходила с 20 по 24 августа 1913 года. Соревнования проходили по 11 видам спорта: легкая атлетика, гимнастика, фехтование, борьба, тяжелая атлетика, стрельба, плавание, вело- и мотоспорт, лаун-теннис, футбол.

Свыше 600 участников представляли Москву, Санкт-Петербург, Варшаву, Ригу, Киев, Харьков, Одессу, Каменец-Подольский, Чернигов, Могилев, Луцк, Новороссийск, Севастополь, Ростов, Екатеринослав, Курск, Самару, Тирасполь, Ровно, Юрьев, Виндаву.

В результате соревнований больше всего наград завоевали спортсмены Санкт-Петербурга, второе место заняли представители Украины, в частности, спортсмены Киева, а третье – спортсмены из Москвы.