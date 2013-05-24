Центр олимпийских исследований получил международный статус

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, центр возник в результате совместной деятельности Национального олимпийского комитета, Олимпийской академии Украины и Национального университета физического воспитания и спорта.

Предоставление международного статуса Центру (существует с 1992 г.) посвящено важной в олимпийском спорте дате – 100-летию проведения в Киеве Первой Российской Олимпиады 1913 года.

Центр будет заниматься сбором и изучением всей возможной информации относительно истории и развития олимпийского движения. Работа специалистов будет направлена на максимальную популяризацию олимпизма различными путями – издание учебной литературы, научных и методических пособий, разработка специальных программ для средних и высших учебных заведений, проведение международных семинаров, конференций и тому подобное.

«Международный статус центра является важным шагом для всего украинского спорта. Это не только даст возможность существенно расширить международные направления нашей деятельности, но и еще большими темпами интегрировать украинскую спортивную индустрию в мировую», - отметил ректор Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгений Имас.

На открытие приехал президент Олимпийского совета Азии, президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, что свидетельствует об интересе к такой структуре международного сообщества. Теперь в Киеве будут проводить новые научные разработки, деньги на которые, в том числе, могут быть привлечены с помощью международных грантов.

В ближайшем будущем планируется также запуск веб-сайта Центра, где в онлайн-режиме можно будет подать запрос на получение конкретной информации относительно олимпийского движения. Также в университете готовы принимать заявки от школ, кружков, спортивных секций или просто родителей на проведение ознакомительных экскурсий.