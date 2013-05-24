УЕФА изучит применение стероидов в футболе

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, исполком принял это решение на заседании в Лондоне, которое проходит 22 и 23 мая.

Цель исследования заключается в том, чтобы при помощи изучения ретроспективных данных определить потенциальную распространенность использования стероидов в европейском футболе.

Исследование будет носить коллективный и анонимный характер, то есть не приведет к разоблачению футболистов в нарушении антидопинговых правил.

На основании результатов исследования может быть принято решение о введении стероидных биологических паспортов для спортсменов в рамках антидопинговой программы УЕФА.

Также Исполнительный комитет УЕФА решил с сезона 2013/14 в дополнение к стандартным анализам мочи проводить в турнирах под эгидой УЕФА определенное количество анализов крови. Раньше анализы крови футболистов делали только на финальных стадиях чемпионата Европы.