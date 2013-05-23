УЕФА ужесточил наказание за расистское поведение во время матчей

Исполком УЕФА ужесточил наказание за расистское поведение и наделил дополнительными полномочиями дисциплинарные инстанции для усиления борьбы с договорными матчами.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, в новой редакции Дисциплинарного регламента УЕФА, которая вступит в силу 1 июня 2013 года, Исполнительный комитет УЕФА ужесточил наказание за расистское поведение.

Исполком принял данное решение на заседании в Лондоне, которое проходит 22 и 23 мая и предшествует запланированному на 24 мая XXXVII очередному Конгрессу УЕФА.

Новый дисциплинарный регламент предусматривает более строгие санкции для более эффективной борьбы с расистским поведением во время футбольных матчей. Таким образом, УЕФА продолжил политику полного неприятия расизма, в рамках которой 27 марта 2013 Стратегический совет по профессиональному футболу принял в Софии специальную резолюцию.

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Завтра делегатам XXXVII Конгресса УЕФА будет представлена отдельная резолюция относительно борьбы с расизмом.

Новые санкции в отношении лиц, признанных виновными в расистском поведении и дискриминации, включают:

относительно зрителей: частичное закрытие трибун при первом нарушении, полное закрытие трибун вместе со штрафом в 50 тысяч евро - при повторном;

относительно игроков или официальных лиц: дисквалификация на 10 матчей или больше.

Минимальная дисквалификация за давление на судей была увеличена с двух до трех матчей, а срок дисквалификации за нападение на рефери возрос с 10 до 15 матчей.

Кроме того, дисциплинарные инстанции УЕФА были наделены дополнительными полномочиями, которые позволяют им принимать меры, если национальные ассоциации УЕФА не наказывают или наказывают не соответствующим образом за нарушения, которые наносят вред самой сущности футбола, особенно - за нарушения, связанные с договорными матчами, коррупцией и допингом.

В то же время Исполнительный комитет УЕФА решил отменить сроки давности относительно нарушений, связанных с коррупцией/взяточничеством и договорными матчами, чтобы дисциплинарные меры можно было принимать независимо от того, когда подобные нарушения имели место.