В еврокубковом сезоне первым от Украины стартует Черноморец

Согласно рейтингу УЕФА, опубликованному на официальном сайте организации, один украинский клуб начнет борьбу со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Финалист Кубка Украины, одесский "Черноморец" проведет первые матчи 18 и 25 июля. Жеребьевка этого этапа соревнований состоится 24 июня. Одесский клуб попадет в число сеянных команд и в своей паре будет считаться фаворитом.

С третьего раунда квалификации начнет выступления донецкий "Металлург". На этой стадии "Металлург" также должен быть сеянной командой, а вот "Черноморец", если успешно преодолеет предыдущий этап турнира, может и не попасть в число сеянных, так как на данный момент находится фактически в середине списка команд-участниц турнира. Жеребьевка этого этапа турнира состоится 19 июля, матчи - 1 и 8 августа.

С четвертого раунда - плей-офф - в борьбу включатся киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Обе команды должны попасть в список сеянных, в то время как "Черноморец" и "Металлург", опять же, если преодолеют предыдущие раунды, будут в списке несеянных. Жеребьевка раунда плей-офф запланирована на 8 августа, а матчи состоятся 22 и 29 августа.

Основной турнир Лиги Европы - групповой этап - стартует в сентябре.

Напомним, что в сезоне 2012/2013 от Украины в основной турнир Лиги Европы пробились две команды. Обе - харьковский "Металлист" и "Днепр" - попали в 1/16 финала. Также в этой стадии соревнований участвовало киевское "Динамо", как команда, занявшая осенью третье место в групповом этапе главного еврокубкового турнира Лиги чемпионов.