Объявлен состав сборной Украины по биатлону на олимпийский сезон

Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины, изменений в команде довольно много. В основную сборную больше не входят такие спортсмены как Александр Батюк, Виталий Козловский, Александр Колос, Михаил Сердюк, Татьяна Белкина. Вместе с тем многие из кандидатов переведены в основную команду, а в резерве практически все новые имена. Общее количество спортсменов в трех сборных выросло по сравнению с прошлым годом на 13 человек, и на 28 человек за два года.

Основной состав сборной Украины выглядит следующим образом. Мужчины - Олег Бережной, Александр Беланенко, Андрей Возняк, Игорь Гарбуз, Александр Дахно, Андрей Дериземля, Максим Ивко, Виталий Кильчицкий, Антон Мигда, Иван Моравский, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Алексей Петренко, Артем Прима, Роман Прима, Василий Потапенко, Дмитрий Русинов, Сергей Седнев, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Женщины - Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Ирина Беган, Яна Бондарь, Юлия Бригинец, Наталья Бурдыга, Ирина Варвинец, Алла Гиленко, Юлия Джима, Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Анастасия Ничипоренко, Мария Панфилова, Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Инна Супрун, Наталья Тихонова, Татьяна Трачук и Екатерина Сердюк.

Сезон 2013/2014 в мировом биатлоне стартует гонками этапа Кубка мира в конце ноября.