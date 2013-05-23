Кубок Украины: После матча Янукович пообщался с болельщиками на стадионе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время разговора к Януковичу обратился 14-летний юноша с просьбой помочь ему получить футболку капитана «Шахтера». Президент сразу поручил министру молодежи и спорта Равилю Сафиуллину посодействовать юному болельщику. Мечта юноши осуществилась - он получил футболку Срны. Юноша поблагодарил Президента, который осуществил его мечту.

«Я очень благодарен Президенту. Если бы не он, я футболки не получил бы», - сказал парень.

Кроме того, Виктор Янукович поздравил с хорошей организацией матча председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина и Сергея Курченко - президента ФК «Металлист», на стадионе которого состоялась игра, - а также вручил Кубок Украины по футболу команде ФК «Шахтер» (Донецк).

Напомним, финальный матч Кубка Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса) завершился победой дончан со счетом 3:0.