Форвард Андерлехта переходит в киевское Динамо
06:21, 23 мая 2013Спорт
3733
Форвард брюссельского футбольного клуба «Андерлехт» Дьюмерси Мбокани подтвердил свой переход в киевское «Динамо».
В интервью бельгийскому изданию Lavenir 27-летний нападающий заявил, что хотел бы играть в английском «Ливерпуле», но так как у него нет европейского паспорта, придется ехать в Украину.
«Всегда мечтал выступать в английской Премьер-лиге. Был бы у меня бельгийский паспорт, то я непременно перешел бы в «Ливерпуль». Судьба распорядилась иначе, все уже запланировано, я перехожу в «Динамо». Моя беременная жена присоединится ко мне чуть позже…», - заявил Мбокани.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter