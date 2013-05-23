Форвард Андерлехта переходит в киевское Динамо

В интервью бельгийскому изданию Lavenir 27-летний нападающий заявил, что хотел бы играть в английском «Ливерпуле», но так как у него нет европейского паспорта, придется ехать в Украину.

«Всегда мечтал выступать в английской Премьер-лиге. Был бы у меня бельгийский паспорт, то я непременно перешел бы в «Ливерпуль». Судьба распорядилась иначе, все уже запланировано, я перехожу в «Динамо». Моя беременная жена присоединится ко мне чуть позже…», - заявил Мбокани.