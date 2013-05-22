Шахтер выиграл Кубок Украины

Победу с крупным счетом одержали горняки – 3:0.

Как передает корреспондент УНИАН, матч в Харькове начался в медленном темпе. Команды осторожничали и не спешили создавать острые моменты.

Вместе с тем, «Шахтер» сразу обозначил свое преимущество, а «Черноморец» избрал сугубо оборонительную тактику игры. Учитывая медленный темп встречи, одесситы уверенно держали оборону и вполне могли довести игру до перерыва с ничейным счетом. Но, за пять минут до свистка арбитра на перерыв, горняки разыграли быструю и очень острую комбинацию, которая дала свои плоды. Генрих Мхитарян отдал пас в штрафную Луису Адриано, тот скинул мяч под удар Фернандиньо, который пробил в ближнюю девятку – 1:0.

Во втором тайме горняки только наращивали свое преимущество. На 53-й минуте после передачи Тайсона Мхитарян прострелил вдоль штрафной и Алекс Тейшера в касание низом пробил в ближний угол ворот одесситов – 2:0. Наконец, на 73-й минуте, после передачи Дугласа Косты Тайсон красивым ударом отправил мяч под перекладину – 3:0.

Таким образом, «Шахтер» в девятый раз (в третий раз подряд) выиграл Кубок Украины по футболу.