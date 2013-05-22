«Будівельник» сравнял счет в финальной серии Суперлиги

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Мариуполе проходила на фоне сенсационного результата предыдущих матчей. Киевляне, в статусе победителей регулярного чемпионата и фаворитов плей-офф неожиданно проиграли два из трех матчей.

Четвертая игра с самого начал шла с преимуществом гостей, которое увеличивалось с каждым периодом. Лишь в третьей 10-минутке "Азовмаш" сумел добыть ничью – 20:26, 16:23, 16:16 и 11:15.

Лучшим игроком в составе гостей в этом матче стал Михаил Анисимов, набравший 18 очков. Любопытно, что лучший бомбардир мариупольцев Мирослав Радулица набрал на пять баллов больше – 23.

Пятый матч серии состоится 26 мая в Киеве, а шестой – 29-го в Мариуполе. Если же понадобится решающий седьмой матч, то он состоится в Киеве 31 мая.