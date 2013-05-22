Украинская молодежка проиграла первый матч элит-раунда Евро

В российском Краснодаре завершился первый матч элит-раунда отборочного цикла Чемпионата Европы по футболу среди игроков, возраст которых не превышает 19 лет, в котором сборная Украины проиграла команде Италии со счетом 0:1.

Украинская команда на равных боролась с соперником большую часть игрового времени.

Судьбу матча решила атака итальянцев на 74-й минуте, которую точным ударом завершил Антонио Роцци.

Таким образом, сборная Украины существенно снизила шансы в борьбе за первое место, которое дает право попасть в финальный раунд Чемпионата Европы.

В турнире четырех команд 24 мая украинские футболисты также сыграют с хозяевами турнира - сборной России, а 27 мая - со сверстниками из Турции.