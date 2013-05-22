УЕФА оштрафовал киевский «Арсенал» на 75 тысяч евро
Киевский ”Арсенал” оштрафован УЕФА на 75 тыс. евро.
Киевский футбольный клуб ”Арсенал” оштрафован на 75 тыс. евро, сообщает официальный сайт УЕФА.
Отмечается, что в Ньоне состоялось совещание арбитражной палаты Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК) УЕФА.
ИФКК приняла санкции в отношении восьми клубов в связи со значительными задолженностями. Чтобы избежать санкций, установленных ИФКК, клубы должны были погасить задолженности к 31 марта 2013 года.
Расследование показало, что ”Рапид” Бухарест (Румыния) и ”Арсенал” Киев (Украина) не выполнили условия, поставленные ИФКК. Таким образом, все санкции, указанные в решении, будут применены к этим клубам в полном объеме.
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На ”Рапид” наложены штраф в размере 100 тысяч евро и запрет на участие в двух следующих турнирах УЕФА, в которых команда могла бы выступить в ближайшие три сезона (то есть 2013/14, 2014/15, 2015/16).
”Арсенал” Киев оштрафован на 75 тысяч евро.
Арбитражная палата ИФФК также подтвердила, что ”Малага” (Испания), ”Хайдук” Сплит (Хорватия), ”Осиек” (Хорватия), ”Динамо” Бухарест (Румыния), ”Партизан” (Сербия) и ”Войводина” (Сербия) выполнили все условия ИФКК. Следовательно, с указанных клубов будут сняты все введенные ранее условно санкции.
Как сообщал УНИАН, новый владелец ФК ”Арсенал” (Киев) Александр Онищенко объявил о погашении долгов перед игроками и административными работниками клуба 25 апреля.