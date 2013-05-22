УЕФА оштрафовал киевский «Арсенал» на 75 тысяч евро

Киевский футбольный клуб ”Арсенал” оштрафован на 75 тыс. евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что в Ньоне состоялось совещание арбитражной палаты Инстанции по финансовому контролю клубов (ИФКК) УЕФА.

ИФКК приняла санкции в отношении восьми клубов в связи со значительными задолженностями. Чтобы избежать санкций, установленных ИФКК, клубы должны были погасить задолженности к 31 марта 2013 года.

Расследование показало, что ”Рапид” Бухарест (Румыния) и ”Арсенал” Киев (Украина) не выполнили условия, поставленные ИФКК. Таким образом, все санкции, указанные в решении, будут применены к этим клубам в полном объеме.

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На ”Рапид” наложены штраф в размере 100 тысяч евро и запрет на участие в двух следующих турнирах УЕФА, в которых команда могла бы выступить в ближайшие три сезона (то есть 2013/14, 2014/15, 2015/16).

”Арсенал” Киев оштрафован на 75 тысяч евро.

Арбитражная палата ИФФК также подтвердила, что ”Малага” (Испания), ”Хайдук” Сплит (Хорватия), ”Осиек” (Хорватия), ”Динамо” Бухарест (Румыния), ”Партизан” (Сербия) и ”Войводина” (Сербия) выполнили все условия ИФКК. Следовательно, с указанных клубов будут сняты все введенные ранее условно санкции.

Как сообщал УНИАН, новый владелец ФК ”Арсенал” (Киев) Александр Онищенко объявил о погашении долгов перед игроками и административными работниками клуба 25 апреля.