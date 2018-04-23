Киевское «Динамо»: все ниже, и ниже, и ниже

19 мая 2013 года в Симферополе "динамовцы" проиграли местной "Таврии" – 2:3 – и лишились всех шансов попасть будущей осенью в Лигу чемпионов. Шансов этих, в общем-то, и так было не очень много. Главные матчи были проиграны задолго до этого. Но матч в Симферополе стал своеобразной квинтэсенцией сезона. Команда играла из рук вон плохо, не сумев в итоге даже добыть ничью. Произошло это в критической ситуации, когда победа нужна была кровь из носу, и не в игре с "Шахтером" или "Металлистом", которым и так киевляне в этом сезоне проиграли все что можно. Произошло это в игре с заурядным середнячком, занимавшим до этой игры, и занимающим сейчас 10-е место в турнирной таблице. Командой, не претендующей даже на попадание в еврокубки, не говоря уже о каких-то медалях. Командой, которая, видимо, и не надеялась ни на что, вступая в серьезный бой с "Динамо". Но сумела выиграть, став соучастником исторического для "Динамо" события.

Игра в Симферополе стала настолько блеклой и нетипичной для "Динамо", что даже Олег Блохин не захотел выступать адвокатом своих подопечных, по горячим следам прокомментировав игру: "Я не ожидал, что команда устроит такое на футбольном поле. Это полнейшее безобразие и позор для киевского «Динамо». И дело не в том, что мы проиграли, а в самоотдаче некоторых игроков и общем настрое на игру. Уже на четвертой минуте мы пропустили непонятно что, то есть пенальти, потом контрвыпад, удаление, второе удаление… В первую очередь я хотел бы извиниться перед киевскими болельщиками, извиниться перед президентом, который вкладывает душу и деньги в эту команду, потому что это – позор для киевского «Динамо». Мы можем проиграть, но сделать это в какой-то борьбе. Когда мы остались вдесятером, команда попыталась что-то сделать, но что-то делать, наверное, нужно было при счете 1:0. Игра еще раз показала, что некоторые игроки не соответствуют уровню киевского «Динамо», - заявил Блохин.

Эмоции Олега Владимировича понятны. Кто, как не он, легенда киевского "Динамо", завоевавший с командой все имеющиеся у нее на данный момент еврокубковые трофеи, имеет право рассуждать о том, как игроки должны действовать на поле?.. Кому, как не ему, критиковать команду, в которую он, может, и не вкладывает деньги, но души вложил не меньше, чем все президенты вместе взятые?.. По слухам, появившимся после игры в СМИ, устроенный тренером разнос команде в раздевалке симферопольского стадиона завершился тем, что сам Блохин написал заявление об отставке. Якобы его долго успокаивали помощники, а все закончилось тем, что Тарас Михалик порвал написанное тренером заявление. Разумеется, позже эти слухи опровергли и игроки, и сам тренер, да и все причастные из административной службы команды, кто в этот момент был в раздевалке. Хотя, зная эмоциональный характер Блохина, в такое поверить легко. Тренер, бросивший ради "Динамо" главную команду страны – национальную сборную, легко мог в запале написать заявление. Ведь, по сути, своей игрой команда его оскорбила. Кто-то из интернет-пользователей накануне даже предположил, что команда, пользуясь футбольной терминологией, просто "плавила коуча". Возможно, именно так воспринял поведение игроков на поле и сам Блохин. Но, поостыв в раздевалке, увидев реакцию игроков, передумал. Да и руководство, судя по всему, на данном этапе категорически против ухода Блохина из клуба.

Бывший игрок киевского "Динамо" Геннадий Мороз считает, что кризис клуба спровоцирован во многом действиями менеджмента команды. "Слабость "Динамо" - в управленческом менеджементе. Неумение руководителей киевского клуба работать в современных условиях видно во многих аспектах. Возьмем, к примеру, тренерскую чехарду. Приглашение россиян – Юрия Семина и Валерия Газзаева – было однозначной ошибкой. Они не знают и не понимают украинских реалий. Делать им тут, по большому счету, было нечего. Сейчас пришел Олег Блохин, который, на мой взгляд, хорош как кризисный менеджер, но не более того. Я сомневаюсь в его долгосрочной перспективе в "Динамо" и буду очень сильно удивлен, если он добьется успехов. Как мотиватор – да, он прекрасно справляется со своей задачей. Как тактик и стратег – нет".

Что касается "Металлиста", то Мороз признает силу харьковской команды, но, все-таки, считает, что "Динамо" больше само проиграло борьбу за второе место в чемпионате, нежели харьковчане его выиграли: «"Металлист" сыграл в свою силу, а вот "Динамо" было гораздо слабее, нежели раньше. Что же касается Лиги чемпионов, то главный залог успешного выступления в турнире такого уровня – опыт, которого пока что у команды Мирона Маркевича нет в принципе. Опыт же приобретается долгими годами выступлений. Вспомните, как в первые разы "Шахтер" мучился. Методом проб и ошибок долго искал свой путь, пока не встал на уровень команды, которая регулярно выходит в плей-офф. Сейчас для "Металлиста" может стать огромным успехом сам факт выхода в групповой турнир соревнований. Если же и этого не случится, харьковчане оступятся на стадии квалификации, то ничего страшного не произойдет. Команде нужно стараться показывать стабильный уровень на внутренней арене, и из года в год доказывать свое право участвовать в Лиге чемпионов. Как показал нынешний сезон это вполне реально».

Полгода, проведенные Блохиным в "Динамо", пока оставляют больше вопросов и недоуменных откликов болельщиков на различных форумах, чем благожелательной реакции требовательной столичной публики. Совсем недавно, отвечая на вопрос о проигрыше "Металлисту" ключевого матча в борьбе за второе место в итоговой таблице Премьер-лиги, Олег Блохин посоветовал журналистам обратиться в администрацию "Динамо" со встречным вопросом: сколько времени он возглавляет "Динамо" и сколько дней из этого срока пропустил по болезни. Причина – уважительная. Но... Все зимнее межсезонье главный тренер киевлян лично руководил подготовкой подопечных к чемпионату Премьер-лиги и еврокубкам. Он даже не летал по совету врачей в Киев, проводя отдых между сборами в Испании и ожидая игроков для продолжения тренировок и контрольных матчей. А уже в начале марта заявил, что на 90 процентов удовлетворен селекцией. Напомним, что, в отличие от своего предшественника Юрия Семина, новый тренер "Динамо" сделал ставку на украинских игроков из других команд Премьер-лиги. Исключение составил Домагой Вида. Казалось, что сейчас, вот-вот, Блохин раскроет свой тренерский потенциал во всей красе...

…Весенняя часть сезона пролетела быстро. Уже все давным-давно забыли об играх с "Бордо" в Лиге Европы, когда только ленивый не пинал киевлян, мол, французов нужно было проходить в любом случае. Опять же, все еще можно было списать на несыгранность коллектива, который строит Блохин. Но, прошло время. И игра с "Таврией" оказалась весьма показательной. Киевляне не могут многого из того, что должна показывать команда уровня участника Лиги чемпионов. У команды нет четко поставленной игры в обороне и очень слабая реализация моментов. Атаки в основном построены на скорости и мощи, но в завершающей стадии игроки зачастую теряются. В итоге получается, что атакующие действия у команды как бы и есть, но, с другой стороны, толку от них абсолютно никакого.

Примечательно, что если раньше о недочетах Блохина в работе с клубными командами говорили, в основном, в кулуарах и шепотом, то последняя неудача с "Динамо", когда уже не осталось даже теоретических шансов на завоевание второго места, стала своеобразным рубиконом для отечественных экспертов. Так, известный в недавнем прошлом игрок "Динамо" Виктор Леоненко отмечает: «"Динамо" - не команда Блохина. Вот я считаю Газзаева великим тренером, потому что только такой тренер может выиграть Кубок УЕФА, но у него в "Динамо" не получилось. И у Блохина не получается. Или его не понимают. Мне кажется, это не его команда, хотя он сам великий игрок, коренной динамовец, но так бывает, что хороший игрок не становится автоматически хорошим тренером. Так же как у футболистов – хороший игрок, перейдя в другой клуб, теряется. Возьмем Шевченко. Был хорошим футболистом, перешел в "Челси" - стал обычным».

…Между тем, летнее межсезонье пролетит еще быстрее, чем зимнее. А значит, скоро у "Динамо" - новый сезон. Первый за много лет – без Лиги чемпионов. Да, киевляне неоднократно оставались без самого престижного еврокубка, проигрывая в квалификационном турнире. Но ведь тогда у них был, как минимум, шанс. Сейчас же команда окончательно перешла на низший уровень. И как бы УЕФА не поднимало в глазах общественности значимость Лиги Европы, это турнир по-прежнему остается в глубокой тени своего "старшего брата", ЛЧ. Иначе чем объяснить, что вылетавшие (и вылетающие по сей день) из Лиги чемпионов гранды, вроде "Баварии" и "Манчестер Юнайтед", очутившись в плей-офф Лиги Европы, просто не находят в себе моральных сил сражаться за второй по значимости трофей Старого Света, и, максимум, во втором круге плей-офф выбывают из борьбы, проигрывая командам, которые в главном турнире разнесли бы в пух и прах?..

Еще один футбольный эксперт, Сергей Морозов, выступавший за "Динамо" на заре своей карьеры, считает: «Пока "Динамо" праздновало свои две чемпионские звезды на футболках, время неумолимо шло вперед. И с точки зрения развития инфраструктуры, и работы менеджмента киевлян обогнали сразу трое. Это, разумеется, "Шахтер", у которого на счету 8 титулов чемпиона за последнее время, это "Металлист" и это "Днепр". Возьмем трансферную политику. Все три клуба-конкурента "Дигнамо" гораздо эффективнее работают на рынке, у них нет такого количества ненужных игроков, которые проходят через "Динамо". Да и, кроме селекции, на других позициях находятся специалисты, которые в своих клубах работают гораздо лучше, нежели те, кто в "Динамо". Что касается игровых качеств "Динамо", то команда этот сезон проводила по-разному. Были и отличные матчи, были и провальные. Почему такая неровность? Думаю, что самым неправильным решением руководства было сменить тренера по ходу сезона. В солидных клубах так не поступают. Никто посреди недели, за пару дней до следующей игры, не будет менять наставника. Наконец, что касается Блохина. Я сторонник той версии, что у него было очень мало времени. Все-таки он пришел посреди чемпионата, когда команда уже вкатилась в сезон, были какие-то наработки, поставленная игра. Все ломать-менять по ходу чемпионата очень сложно. Да, команда показала наихудший результат в истории чемпионатов Украины, но давайте пока не будем трогать Блохина. Следующий сезон станет показательным, какой Блохин тренер для "Динамо" - хороший или плохой...»

Как признает сам Блохин, его задача сейчас – добиться успеха в Лиге Европы. В идеале, конечно, хотелось бы выиграть турнир. Но и выход в четвертьфинал или полуфинал для "Динамо", в его нынешнем состоянии, был бы очень хорошим результатом. У специалистов, имевших или имеющих сейчас отношение к "Динамо", и не побоявшихся прямо выскать свое мнение, есть определенная доля скепсиса в возможностях нынешнего тренера возродить потенциал и боеспособность коллектива, который еще в августе 2012-го, до начала кризиса, лихо расправился с "Боруссией" в Менхенгладбахе..

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Кстати, в процессе написания этого материала корреспондентов УНИАН удивило своеобразное понятие коллективной солидарности многих ветеранов клуба, выступавших в команде как в 70-80-е годы, так и совсем недавно. Очень многие из тех, у кого УНИАН пытался узнать мнение о нынешнем состоянии команды, под разными предлогами отказывались обсуждать этот вопрос.

"Динамо" - команда-гранд украинского футбола. И это пока еще никто не отменял. Блохин – игрок-легенда киевского клуба. Но в том-то и дело, что игрок. Команде-гранду нужен тренер-гранд. Стремление нынешнего руководства "Динамо" сделать из великого игрока великого тренера может лишь нанести вред клубу, отбросить его на несколько лет назад в развитии, о чем, кстати, говорят специалисты. В том числе, бывшие динамовцы.

…Очень не хотелось бы, чтобы осенью руководство "Динамо" в очередной раз лихорадочно искало нового тренера.

Кирилл Стадниченко