Букмекеры практически не сомневаются, кто выиграет Кубок Украины по футболу

Сегодня в Харькове состоится финальный матча Кубка Украины по футболу сезона 2012/2013, в котором донецкий ФК "Шахтер" будет выступать в роли явного фаворита в игре с одесским ФК "Черноморец".

Как передает корреспондент УНИАН, в Харькове встретятся новоиспеченный чемпион Украины и команда, занимающая 7-е место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата украинской Премьер-лиги.

По теме: Источник: Янукович посетит финал Кубка Украины

Одесситы провалили концовку чемпионата страны. Еще месяц назад команда шла на пятом месте и даже имела шансы вступить в борьбу за вторую строчку в итоговой турнирной таблице и путевку в Лигу чемпионов, которую вели харьковский "Металлист", киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". Но ряд поражений в последнее время, отбросил команду в середину турнирной таблицы. Правда, главную задачу на сезон - попадание в еврокубки - команда выполнила. В Лиге Европы УЕФА она будет играть вне зависимости от результата финала Кубка Украины, так как "Шахтер" будет представлять Украину в Лиге чемпионов.

Котировки букмекерских контор накануне матча отчетливо показывают преимущество донецкой команды. Ставки на "Шахтер" принимаются, в среднем, из расчета 1 к 1,21. В то же время ничью букмекеры оценивают с вероятностью 1 к 7,8, а победу "Черноморца" - лишь 1 к 14.

Игра на "Металлист-Арене" в Харькове начнется в 19.45.