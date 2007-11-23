Тотти может не сыграть против ”Динамо”
09:30, 23 ноября 2007Спорт
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Полузащитник "Ромы" получил повреждение
Полузащитник "Ромы" Франческо Тотти получил повреждение на тренировке в четверг утром, пишет La Gazetta dello Sport. Сегодня футболист сборной Италии пройдет полное медицинское обследование, после которого можно будет с уверенностью сказать о том, примет ли капитан римского клуба участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Динамо" в ближайший вторник.
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