Тотти может не сыграть против ”Динамо”

Полузащитник "Ромы" Франческо Тотти получил повреждение на тренировке в четверг утром, пишет La Gazetta dello Sport. Сегодня футболист сборной Италии пройдет полное медицинское обследование, после которого можно будет с уверенностью сказать о том, примет ли капитан римского клуба участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Динамо" в ближайший вторник.

Динамомания