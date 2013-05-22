Первый Всеукраинский турнир по футболу среди команд средств массовой информации состоится по инициативе Национального союза журналистов 25 мая в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСЖУ.

Мероприятие, в котором примут участие команды из разных регионов Украины, общенациональных и областных СМИ, будет проходить на территории ДЮСШ №15 (ул. маршала Якубовского, 7-А).

Открытие соревнований в 9.30.

Организаторами турнира являются Национальный союз журналистов Украины, Федерация футбола Украины, Федерация футбола г. Киева, Ассоциация любительского футбола Украины.