Украинские журналисты устроят свой ​​турнир по футболу
15:10, 22 мая 2013Спорт
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Первый Всеукраинский турнир по футболу среди команд СМИ состоится 25 мая в Киеве.
Украинские журналисты устроят свой турнир по футболу
Первый Всеукраинский турнир по футболу среди команд средств массовой информации состоится по инициативе Национального союза журналистов 25 мая в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСЖУ.
Мероприятие, в котором примут участие команды из разных регионов Украины, общенациональных и областных СМИ, будет проходить на территории ДЮСШ №15 (ул. маршала Якубовского, 7-А).
Открытие соревнований в 9.30.
Организаторами турнира являются Национальный союз журналистов Украины, Федерация футбола Украины, Федерация футбола г. Киева, Ассоциация любительского футбола Украины.
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