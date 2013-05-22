Министр спорта России не видит смысла в создании Объединенного чемпионата

Министр спорта России Виталий Мутко резко отверг идею Объединенного чемпионата Украины и России. "Я не вижу в объединенной футбольной лиге никакого смысла! Россия в рейтинге УЕФА на восьмом месте. Страна у нас самая большая, у нас около сотни профессиональных клубов. А в чем смысл нам с кем-то объединяться?", - Заявил Мутко в интервью "Спорт день за днем".

Он признал, что с российским футболом не все в порядке, однако, уточнил, что объединение ничем не поможет. Мутко считает, что лучше развивать "свое хозяйство", бросив на него все средства, сообщает ТСН.

Министр также отметил, что российский рынок в десятки раз больше украинского, поэтому, уже перспективный. А еще он уверен, что независимость футбола стоит беречь. "Есть же замечательные, престижные клубные турниры - Лига чемпионов, Лига Европы. Выиграйте домашний чемпионат, выступайте в Лиге чемпионов, побеждайте, зарабатывайте там, превозносите свой клуб! Зачем же еще что-то изобретать, создавать, когда все уже организовано, только играйте хорошо! Не обязательно, кстати, подбирать себе соперников, искать их в Украине, обыграйте мадридский "Реал", благо давно создан турнир, где это можно сделать ", - добавил Мутко.