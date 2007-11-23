Букмекеры считают сборную России одним из аутсайдеров Евро-2008

08:29, 23 ноября 2007
Спорт
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Котировки должны измениться 2-го декабря

Влиятельная британская букмекерская контора William Hill опубликовала котировки на победу команд-участниц в чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Австрии и Швейцарии с 7 по 29 июня 2008 года.

Сборная России оказалась среди аутсайдеров (но не явных) с коэффициентом 25,00.

Основным фаворитом чемпионата Европы является сборная Германии (5 к 1), опережающая идущих следом итальянцев и французов. Главным же аутсайдером турнира букмекеры считают одну из принимающих сторон, а именно команду Австрии, которая наряду со Швейцарией попала в число участников вне конкурса.

Более призрачные, нежели у России, шансы на победу в чемпионате имеют также Польша и Турция.

Вот как на сегодняшний день выглядят котировки сборных на ЕВРО-2008:

Германия  5/1

Италия  11/2

Франция  13/2

Испания  7/1

Нидерланды  8/1

Португалия  9/1

Чехия  12/1

Хорватия  12/1

Швейцария  20/1

Россия  25/1

Греция  25/1

Швеция  25/1

Румыния  25/1

Турция  40/1

Польша  50/1

Австрия  80/1

Нельзя не отметить, что котировки непременно должны претерпеть изменения уже 2-го декабря, когда в Люцерне состоится жеребьевка ЧЕ-2008, распределяющая всех его участников по группам.

Newsru

 

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