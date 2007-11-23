Букмекеры считают сборную России одним из аутсайдеров Евро-2008
Котировки должны измениться 2-го декабря
Влиятельная британская букмекерская контора William Hill опубликовала котировки на победу команд-участниц в чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Австрии и Швейцарии с 7 по 29 июня 2008 года.
Сборная России оказалась среди аутсайдеров (но не явных) с коэффициентом 25,00.
Основным фаворитом чемпионата Европы является сборная Германии (5 к 1), опережающая идущих следом итальянцев и французов. Главным же аутсайдером турнира букмекеры считают одну из принимающих сторон, а именно команду Австрии, которая наряду со Швейцарией попала в число участников вне конкурса.
Более призрачные, нежели у России, шансы на победу в чемпионате имеют также Польша и Турция.
Вот как на сегодняшний день выглядят котировки сборных на ЕВРО-2008:
Германия 5/1
Италия 11/2
Франция 13/2
Испания 7/1
Нидерланды 8/1
Португалия 9/1
Чехия 12/1
Хорватия 12/1
Швейцария 20/1
Россия 25/1
Греция 25/1
Швеция 25/1
Румыния 25/1
Турция 40/1
Польша 50/1
Австрия 80/1
Нельзя не отметить, что котировки непременно должны претерпеть изменения уже 2-го декабря, когда в Люцерне состоится жеребьевка ЧЕ-2008, распределяющая всех его участников по группам.