Букмекеры считают сборную России одним из аутсайдеров Евро-2008

Влиятельная британская букмекерская контора William Hill опубликовала котировки на победу команд-участниц в чемпионате Европы по футболу, который пройдет в Австрии и Швейцарии с 7 по 29 июня 2008 года.

Сборная России оказалась среди аутсайдеров (но не явных) с коэффициентом 25,00.

Основным фаворитом чемпионата Европы является сборная Германии (5 к 1), опережающая идущих следом итальянцев и французов. Главным же аутсайдером турнира букмекеры считают одну из принимающих сторон, а именно команду Австрии, которая наряду со Швейцарией попала в число участников вне конкурса.

Более призрачные, нежели у России, шансы на победу в чемпионате имеют также Польша и Турция.

Вот как на сегодняшний день выглядят котировки сборных на ЕВРО-2008:

Германия 5/1

Италия 11/2

Франция 13/2

Испания 7/1

Нидерланды 8/1

Португалия 9/1

Чехия 12/1

Хорватия 12/1

Швейцария 20/1

Россия 25/1

Греция 25/1

Швеция 25/1

Румыния 25/1

Турция 40/1

Польша 50/1

Австрия 80/1

Нельзя не отметить, что котировки непременно должны претерпеть изменения уже 2-го декабря, когда в Люцерне состоится жеребьевка ЧЕ-2008, распределяющая всех его участников по группам.

Newsru