Источник: Янукович посетит финал Кубка Украины

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах.

«Подготовка ведется. На 99,9% да, приедет», - сообщил собеседник агентства.

По сведениям источника, в программе визита Януковича в Харьков один объект – областной спортивный комплекс «Металлист», на котором в 19.45 начнется финальный матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

В то же время, пользователи социальных сетей высказывают предположение, что Янукович прибудет в Харьков, чтобы вручить Кубок Украины по футболу победителю игры «Шахтер» - «Черноморец». При этом некоторые отмечают, что большинство билетов на матч не поступили в свободную продажу в кассы стадиона, а распространялись бесплатно среди старшеклассников города.