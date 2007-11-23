Серебряный призер чемпионата мира по боксу переселился из общежития

Сегодня председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ вручил ключи от двухкомнатной квартиры мастеру спорта международного класса по боксу Вячеславу ГЛАЗКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом областная администрация сдержала свое слово, когда во время встречи спортсмена, ставшего серебряным призером Чемпионата мира по боксу в Чикаго, было обещано подарить ему квартиру. До этого В.ГЛАЗКОВ жил в общежитии. Сегодня же с ним также был подписан договор, согласно которому спортсмен будет представлять Луганскую область на Олимпийских играх на протяжении двух сезонов.

В.ГЛАЗКОВ, член сборной команды Украины по боксу, является учеником луганской областной школы высшего спортивного мастерства, представляет физкультурно-спортивное общество «Украина». Неоднократный чемпион Украины, победитель и призер многих международных соревнований. Тренирует В.ГЛАЗКОВА заслуженный тренер Украины Александр АРЛАНОВ.