На финале Кубка Украины по футболу соберутся 40 тысяч болельщиков

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Также к охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории города Харькова и Харьковской области во время проведения матча будут привлечены 65 военнослужащие внутренних войск МВД Украины.

По предварительным данным, посетить футбольную игру планируют около 40 тысяч болельщиков – харьковчан и гостей города из разных регионов Украины.

«Харьковская милиция обращается к гостям нашего города с просьбой придерживаться толерантного поведения и не допускать нарушений общественного порядка. Надеемся на ваше понимание!», - отметили в облуправлении МВД.

Как сообщал УНИАН, 22 мая в Харькове в областном спортивном комплексе «Металлист» в рамках проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины по футболу состоится встреча футбольных клубов «Шахтер» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).