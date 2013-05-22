Хоккейная сборная Украины сохранила место в мировом рейтинге

Сборная Украины в этом списке заняла 20-е место.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, последними свой чемпионат провели команды элитного дивизиона, где сборная Швеции получила титул чемпиона. Именно шведы и возглавили список самых сильных команд, поднявшись, по сравнению с прошлым годом на три ступеньки - с четвертой на первую. На счету скандинавской сборной 3105 баллов. Прошлогодний чемпион мира - россияне - опустились с первой на третью ступеньку, а вторую, как и в прошлом году, занимает команда Финляндии. В пятерку лучших команд мира входят также сборные Чехии и Канады.

Сборная Украины осталась на 20-м месте даже несмотря на то, что выиграла турнир в своем дивизионе 1В. Это объясняется тем, что соперники украинцев в этом турнире в основном имели ниже по сравнению с украинцами рейтинг.

Среди соперников сборной Украины на ЧМ-2014 в дивизионе 1А наивысший рейтинг имеет Австрия (15-е место). Дальше идут Словения (17-е), Венгрия (19-е), Япония (21-е) и Южная Корея (25-е).