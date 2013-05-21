Рац сменил Шахтер на лондонский Вест Хэм

Капитан сборной Румынии по футболу Рэзван Рац перешел из донецкого Шахтера в лондонский "Вест Хэм" на правах свободного агента, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт английского клуба.

Контракт 31-летнего румынского защитника с донецким клубом, за который он выступал с 2003 года, истекает 1 июля 2013 года. После чего "Вест Хэм" подпишет с футболистом соглашение на один год с возможностью продления еще на 2 или 3 года.

"Я очень рад, что нам удалось заполучить футболиста с таким опытом и характером. Он выступал в Лиге чемпионов в этом году и играл на высочайшем уровне на протяжении нескольких лет. "Шахтер" предложил ему хороший контракт, но он всегда хотел попробовать свои силы в Англии", - сказал главный тренер "молотобойцев" Сэм Эллардайс.

В минувшем сезоне Р.Рац помог "Шахтеру" в четвертый раз подряд одержать победу в украинской премьер-лиге, сам же футболист стал семикратным чемпионом Украины. В общей сложности Р.Рац провел за "Шахтер" 248 матчей, включая 57 игр Лиги чемпионов. Р.Рац являет также четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины, обладателем Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Румынии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За национальную сборную Румынии, капитаном которой Р.Рац был назначен в ноябре 2011 года, румын провел 87 официальных встреч.