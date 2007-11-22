ФК Динамо (Киев) сменит не только тренера, но и акционеров

ОАО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" преобразовано в ООО "Футбольный клуб "Динамо" Киев".

Как говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте ГКЦБФР, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров ОАО 20 ноября.

Уставный капитал вновь созданного ООО будет составлять 171 млн. 990 тыс. грн. ООО "ФК "Динамо" Киев" выступает правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей реорганизованного путем превращения ОАО "ФК "Динамо" Киев" с момента его государственной регистрации.

Право на обмен акций ОАО "ФК "Динамо" Киев" на части в уставном фонде общества, которое создается в результате реорганизации, имеют все акционеры, которые владеют акциями ОАО "ФК "Динамо" Киев" на дату принятия решения о реорганизации (то есть по состоянию на 20.11.2007 г.).

Акционеры имеют право обменять принадлежащий им процент акций в уставном фонде ОАО "ФК "Динамо" Киев" на соответствующую долю в уставном фонде ООО "ФК "Динамо" Киев".

Таким образом, основатель ООО получает в собственность долю (как в процентах, так и в денежном выражении) в уставном фонде ООО, которая равняется суммарной номинальной стоимости принадлежащих ему акций ОАО.

Также на собрании было принято решение о выкупе собственных акций эмитентом в случае обращения акционеров с соответствующим требованием.

Выкуп акций осуществляется с целью защиты прав акционеров ОАО "ФК "Динамо" Киев", которые этого требуют, в случае, если эти акционеры не голосовали за принятие общим собранием решения о реорганизации путем превращения и обратились в общество с письменным заявлением. Дата начала выкупа - 21.11.2007 г. Дата окончания выкупа - 27.11.2007 г. включительно. Номинальная стоимость акции ОАО "ФК "Динамо" Киев" составляет 1 000 грн. Выкуп акций осуществляется по цене, которая определяется по договоренности сторон, но не ниже номинальной стоимости акции.

По состоянию на 20 ноября 2007 года, 10 и более процентами акций ОАО "ФК "Динамо" Киев" владеют следующие акционеры: Валентин ЗГУРСКИЙ, Игорь СУРКИС. ОАО "ФК "Динамо" Киев" не владеет выкупленными акциями собственной эмиссии.