Моуринью покинет пост главного тренера «Реала» в конце сезона

"После беседы с нашим тренером Жозе Моуринью мы достигли договоренности о прекращении контрактных отношений в конце этого сезона", - сказал Ф.Перес на пресс-конференции, которая транслируется на официальном сайте "Реала", сообщают РИА Новости.

Ж.Моуринью пришел в мадридский клуб в 2010 году и выиграл с командой чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. При Ж.Моуринью "Реал" три года подряд выходил в полуфинал Лиги чемпионов.

Португалец является основным претендентом на пост главного тренера лондонского "Челси". Рафаэль Бенитес, выигравший в нынешнем сезоне с английским клубом Лигу Европы и занявший третье место в чемпионате, уже объявил, что уходит из команды. Ж.Моуринью тренировал "Челси" с 2004 по 2007 год и дважды приводил "синих" к победе в премьер-лиге. Французское издание L'Equipe на прошлой неделе сообщило, что сотрудники "Челси" уже проинформированы о том, что новым главным тренером команды станет Ж.Моуринью.