В сборную Украины по футболу может вернуться бразилец Эдмар

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, наибольшее внимание в этом списке привлекает имя полузащитника харьковского "Металлиста" бразильца Эдмара, который может провести вторую игру за национальную команду Украины. Впервые он выступил за сборную 10 августа 2011 года в товарищеском матче против команды Швеции.

Самое большое представительство в национальной команде имеет днепропетровский «Днепр» - восемь игроков. Семь футболистов представляют киевское «Динамо», а шесть - донецкий «Шахтер».

Состав сборной Украины выглядит таким образом: вратари Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Максим Коваль («Динамо» Киев), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь); защитники Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба - «Динамо»), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба - «Днепр» Днепропетровск), Богдан Бутко («Ильичевец»); полузащитники Олег Гусев, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, (все - «Динамо»), Андрей Богданов («Арсенал» Киев), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань, Денис Олейник, Сергей Кравченко (все - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко, Дмитрий Гречишкин (оба - «Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист»), Анатолий Тимощук («Бавария» Мюнхен, Германия); нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист»), Владимир Гоменюк («Арсенал»).