Кличко готов отказаться от боя с Поветкиным, если не выполнят его условие
Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что бой с Александром Поветкиным состоится только в том случае, если допинг-тесты будет проводить Национальное антидопинговое агентство (NADA) (Германия).
Об этом сообщает сайт Лента.ру со ссылкой на Boxingscene.com.
Бенте заявил, что Кличко твердо стоит на своем и готов отказаться от поединка, если это условие не будет выполнено.
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Сторона Поветкина настаивает на том, чтобы пробы брало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Менеджер Поветкина Владимир Хрюнов сообщил, что он готов согласиться на компромисс: NADA возьмет пробы у боксеров, но их также проверит РУСАДА и VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).
Как сообщал УНИАН, боксерский поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным пройдет 5 октября в Москве.
23 апреля российский бизнесмен Хрюнов выиграл торги за право организовать этот бой. За проведение боя Хрюнов заплатит 23 миллиона долларов. Распределение гонорара за бой пройдет по схеме «75 на 25» процентов в пользу Кличко.