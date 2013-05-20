Кличко готов отказаться от боя с Поветкиным, если не выполнят его условие

Об этом сообщает сайт Лента.ру со ссылкой на Boxingscene.com.

Бенте заявил, что Кличко твердо стоит на своем и готов отказаться от поединка, если это условие не будет выполнено.

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Сторона Поветкина настаивает на том, чтобы пробы брало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Менеджер Поветкина Владимир Хрюнов сообщил, что он готов согласиться на компромисс: NADA возьмет пробы у боксеров, но их также проверит РУСАДА и VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Как сообщал УНИАН, боксерский поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным пройдет 5 октября в Москве.

23 апреля российский бизнесмен Хрюнов выиграл торги за право организовать этот бой. За проведение боя Хрюнов заплатит 23 миллиона долларов. Распределение гонорара за бой пройдет по схеме «75 на 25» процентов в пользу Кличко.