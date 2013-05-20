В Харькове к Евробаскету-2015 построят арену на 6,2 тысячи мест

Арена будет рассчитана на минимально возможное по меркам регламента количество мест - 6200.

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие директор турнира Евробаскет-2015 Маркиян Лубкивский, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков и первый вице-президент ФК "Металлист" Константин Пивоваров.

Лубкивский поздравил харьковский "Металлист" с завоеванием серебряных медалей украинской футбольной Премьер-лиги и с тем, что в будущем сезоне команда впервые примет участие в самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

Вместе с тем, директор Евробаскета-2015 отметил: "Год назад Харьков блестяще справился с организацией футбольного Евро. Напомню, что уже через два года на смену большому футболу в город, как и во всю страну, придет большой баскетбол".

Более подробно о месте проведения матчей в Харькове рассказал Кернес: "Прежде всего отметил бы правильное расположение места для строительства арены. Оно находится рядом со старым Дворцом спорта и так называемым Олимпийским фонтаном, который строился в честь Олимпиады-80 в Москве. На День города мы там также планируем открыть памятник Владимиру Высоцкому и скалодром. Это место расположено в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от станции метро. Что касается технических характеристик, то арена будет небольшая. Она будет рассчитана максимум на 7086 мест - при проведении концертов и других подобных мероприятий. Во время проведения баскетбольных матчей ее вместимость будет составлять 6200 мест, во время хоккейных игр - чуть более 5000 зрительских мест".

Также Кернес назвал смету строительства нового комплекса: "Стоимость строительства - 350 млн грн. Площадь под застройку - 5 га земли. Причем, это не только стоимость самой арены, а и коммуникаций, и благоустройства близлежайшей территории. Мы должны показать, что Украина готова принимать столь крупный спортивный турнир, как Евробаскет. Мы этого достойны".

Представитель генерального инвестора - ГК "ВЕТЭК", первый вице-президент ФК "Металлист" Пивоваров отметил: "В Харькове остро не хватает спортивных объектов. Поэтому данный проект мы рассматриваем как социальный, мы делаем это для города. Мы изучили требования европейского отделения Международной федерации баскетбола, узнали нужды горожан и определили, что максимум для Харькова - семитысячник. В случае же с баскетболом это, как уже говорилось, будет 6200 посадочных мест. Минимальное количество, по меркам FIBA-Europe, но для нашего города вполне подходящая цифра".

Как заявил президент Федерации баскетбола Украины Волков, "очень приятно иметь дело с людьми, которые говорят и делают. Очень приятно видеть союз бизнеса и власти. Город красивый, чистый, с современной инфраструктурой. Он год назад был полностью готов к футбольному Евро, и нет сомнений, что подготовится к Евробаскету. Единственное, что хотелось бы отметить - в Харькове нет баскетбольной команды Суперлиги. Это упущение. Думаю, что город заслужил иметь такую команду. К тому же, Федерация баскетбола проводила в Харькове несколько мероприятий. И я знаю, что люди в городе всегда с удовольствием идут на баскетбол".

Также Лубкивский ответил на вопрос о количестве арен и городов, в последнее время часто обсуждаемый в СМИ. "Касательно слухов в СМИ хочу подчеркнуть сразу - мы заявили к участию в Евробаскете 6 городов. И мы рассчитываем на все 6 городов. Вместе с тем, сейчас идет соревнование. Кто не успеет вовремя оформить все документы, с тем мы не подпишем контракт на проведение игр турнира. Евробаскет можно провести на 7 аренах, а можно и на пяти, и даже на четырех. Мы это сделать сумеем. Регламент турнира определяет FIBA-Europe по рекомендации Местного организационного комитета. Сейчас я могу сказать о том, что игры турнира почти наверняка пройдут на "Кальмиус-Арена" в Донецке, на "Харьков-Арене", новой арене в Киеве, которая будет построена на Столичном шоссе, и в киевском Дворце спорта, который нуждается только в ремонте. Его не нужно строить с нуля. У остальных претендентов есть еще время, но его очень мало. Тем не менее, мы будем ждать. Я надеюсь, что Евробаскет, как и планировалось, пройдет в шести городах», - сказал Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по баскетболу пройдет в Украине в сентябре 2015 года.