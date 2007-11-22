Хорваты не знают куда прятаться от купеческих замашек российского миллиардера

Футболисты сборной Хорватии отказались от четырех "мерседесов", которые им обещал российский бизнесмен Леонид Федун за победу над сборной Англии, сообщает информагентство DPA. В то же время сам Федун - вице-президент компании "Лукойл" и владелец московского "Спартака" - не собирается отказываться от своих обещаний.

За два дня до матча Англия - Хорватия, исход которого определял судьбу сборной России в борьбе за путевку на Евро-2008, Федун заявил, что в случае победы хорватов он подарит им четыре автомобиля марки "Мерседес".

Заявления Федуна вызвали негативную реакцию УЕФА, которая назвала обещания российского бизнесмена попыткой подкупа. Несмотря на это после матча Англия - Хорватия Федун подтвердил, что его намерение остается в силе. "Я выполню свое обещание на сто процентов. Я от своих обязательств не отказываюсь", - цитирует слова владельца "Спартака" российские СМИ. Федун предоставил право выбора лучших игроков матча руководителям сборной Хорватии, но отметил, что было бы логично, если бы "мерседесы" получили вратарь Стипе Плетикоса (выступающий за "Спартак") и три футболиста, которые забили голы в ворота англичан.

Победив Англию, сборная Хорватии помогла российской команде занять второе место в отборочной группе Е и завоевать путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2008 года.

Справка. Федун Леонид Арнольдович родился 5 апреля 1956 года в Киеве.

В 1977 г. окончил Ростовское военно-командное училище. В 1984 г. - преподаватель политологии и политэкономии в Военной академии. В 1993 г. окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства по специальности "социология" , "работа с ценными бумагами".

В 1993-94 гг. - занимал должность генерального директора АО "ЛУКОЙЛ-Косалтинг". В 1994-95 гг. - вице-президент АО "ЛУКОЙЛ".

С 1996 г. - вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ", начальник Главного управления перспективного развития и операций с ценными бумагами. Кандидат философских наук.

По версии журнала Forbes от 8 марта 2007, личное состояние оценивается в $5,3 млрд.