Блохин заверил, что не собирается уходить с поста тренера Динамо

Украинские СМИ после поражения Динамо в матче 29-го тура чемпионата Украины от симферопольской Таврии (2:3) сообщили, что после этой неудачи, которая поставила крест на шансах киевлян занять второе место в чемпионате и попасть в Лигу чемпионов, Блохин якобы устроил настоящий разгром в раздевалке и там же написал заявление об отставке, о чем объявил футболистам и руководству клуба. Тем не менее, президент Динамо Игорь Суркис отказался разговаривать на эту тему по телефону, а администраторы и некоторые футболисты уговорили Блохина успокоиться.

"Ребята вы что, какая отставка, что вы там придумали? Какое заявление?... Вообще не было такого", - заявил РИА Новости Блохин.

В то же время он отказался давать любые комментарии по поводу возможных кадровых изменений в составе команды после очередного поражения.

После проигрыша Динамо от Таврии и победы харьковского Металлиста над днепропетровским Днепром за один тур до завершения чемпионата Металлист гарантировал себе второе место, а Динамо оказалось на третьей строчке турнирной таблицы. Динамо впервые в своей истории заняло 3-е место в чемпионате Украины и не смогло завоевать путевку в Лигу чемпионов.