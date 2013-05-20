Курченко заявляет, что в следующем сезоне «Металлист» буде еще более амбициозен

Как сказал Курченко, клубу предстоят серьезные усиления, необходимые для достойного выступления в Лиге Чемпионов.

"На следующий сезон будем более амбициозны, будем советоваться с Маркевичем, Красниковым, Воликом и решим, что нужно сделать. Готовы к усилению. К Лиге чемпионов надо серьёзно усиливаться, понимаем, что не хотим просто войти и выйти из этого турнира", - сказал Курченко после победы Металлиста на Днепром, пишет Чемпионат.соm.

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Насколько серьезными будут усиления в команде пока не ясно, но новый президент заявил, что готов потратить на эти цели довольно большую сумму.

"Я купил успешный клуб, мотивируем менеджеров, и они показывают результаты. Готовы потратить 100 миллионов? Да, покупаем стадион за 70 миллионов. После занятия второго места будем усиливаться к Лиге чемпионов", — сказал Курченко.