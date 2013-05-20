Блохину стыдно возвращаться в Киев

«Такого безобразия я, конечно, не помню. Думаю, надо принимать какие-то кардинальные меры, чтобы качество команды улучшилось. Сегодня мы сделали столько ошибок... Два пенальти, два удаления. Даже не знаю, что говорить... Могу только извиниться перед нашими болельщиками. Конечно, то, что мы сегодня устроили на футбольном поле — это безобразие. Хотя, оставшись вдесятером, команда попыталась показать хоть какой-то характер», - сказал Блохин в эфире телеканала Футбол.

По словам наставника «бело-синих», после игры в Симферополе ему стыдно возвращаться в Киев, пишетDynamo.kiev.ua.

«Когда проиграли Металлисту, я сказал, что мы должны следить за собой, а не за соперником. Даже ввиду того, что мы сегодня устроили, тяжело было предполагать, что Металлист проиграет Днепру. Всегда нужно надеяться на себя. Но оргвыводы после окончания сезона должны произойти. Потому что такое безобразие и такое безволие на футбольном поле со стороны некоторых футболистов терпеть просто невозможно.

И сейчас я не знаю, как возвращаться в Киев. Они-то, может, возвратятся, а мне там жить! Мне сейчас не хочется смотреть в глаза киевлянам. Потому что мне стыдно за такое киевское Динамо. Я не снимаю с себя ответственности, но игроки должны соответствовать уровню киевского Динамо и отвечать за свою игру. Тренер отвечает за результат, а футболисты должны отвечать за свою игру», - подчеркнул Блохин.

Напомним, что киевское Динамо в матче 29-го тура Премьер-лиги уступило Таврии со счетом 2:3 и потеряло шансы на выступление в Лиге чемпионов.