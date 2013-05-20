Чемпионат мира по хоккею выиграли шведы

Матч за титул, прошедший в воскресенье в Стокгольме, завершился победой хозяев льда со счетом 5:1 (2:1, 0:0, 3:0). Счет на 6-й минуте открыли швейцарцы, игравшие в финале мирового первенства впервые с 1935 года. Отличился Роман Жози. Затем шведам удалось поразить ворота соперника пять раз: забивали Эрик Густафссон (9-я минута), Хенрик Седин (12, 57), Симон Яльмарссон (48) и Луи Эрикссон (56), сообщает РИА Новости.

Шведская сборная стала чемпионом мира в девятый раз в своей истории и впервые с 2006 года. В последний раз команда, принимавшая мировое первенство, одерживала на нем победу в 1986 году. Швейцарцы завоевали для своей страны второе серебро и десятую медаль в целом.