Металлист добыл путевку в Лигу Чемпионов

Как сообщает корреспондент УНИАН, матчи в Харькове и Симферополе имели огромное значение в борьбе за второе-третье места в турнирной таблице Премьер-лиги. До этого тура «Металлист» опережал «Динамо» на 3 очка.

События в харьковском матче в начале игры развивались стремительно. Уже на 2-й минуте Евгений Селезнев открыл счет в матче. Джаба Канкава пытался пробить издали, но получился пас на Е.Селезнёва, балансирующего на грани офсайда. Тот получил мяч, чуть продвинулся вперед и из-под ноги защитника пробил низом в дальний угол – 0:1. Впрочем, харьковчане быстро ответили. Спустя 7 минут Марко Девич откликнулся на длинную диагональную передачу слева, обыграл защитника и пробил низом мимо вратаря – 1:1. После бурного начала пошла игра нервов, в которой более удачливыми оказались харьковчане. На 67-й минуте Марко Девич сделал дубль. Кристиан Вильягра пасом со своей половины поля вывел игрока сборной Украины один на один с вратарем, который решил выйти из ворот. Девич на скорости обыграл его и катнул мяч в пустые ворота – 2:1.

В параллельном матче в Симферополе событий было намного больше. На 4-й минуте Сергей Назаренко реализовал пенальти и вывел «Таврию» вперед, 1:0. Киевлянам понадобилось больше времени для того чтобы забить свой первый гол, чем харьковчанам, но и они сумели сравнять результат. На 27-й минуте Браун Идейе забил гол – 1:1.

Во многом определяющей в этом матче стало удаление вратаря «Динамо» Максима Коваля в самом начале второго тайма. Заменивший его Денис Бойко по-настоящему войти в игру так и не смог. На 51-й минуте Махач Гаджиев с пенальти забил второй гол, а на 68-й вратарь «Динамо» пропустил еще раз. В этом моменте отличился Марко Не. Киевляне сумели отыграть один гол, когда на 76-й минуте отличился Андрей Ярмоленко, но большего им сделать так и не удалось – 3:2. Стоит отметить, что второй тайм был отмечен грубой игрой с обеих сторон. Судья показал девять желтых и две красные карточки. На последней минуте игры с поля был удален еще один игрок «Динамо» Сергей Сидорчук.

В других матчах сегодняшнего дня чемпион Украины донецкий «Шахтер» неожиданно сыграл вничью а Запорожье с аутсайдером турнира «Металлургом» - 3:3, донецкий «Металлург» обыграл одесский «Черноморец» - 2:0, а мариупольский «Ильичевец» уступил луганской «Заре» - 1:2.

Таким образом, за тур до окончания соревнований разница между «Металлистом» и «Динамо» составляет 6 очков и харьковчане досрочно обеспечили себе второе место в турнирной таблице и путевку в Лигу Чемпионов.