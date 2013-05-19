Металлист сегодня может поставить точку в интриге вокруг еврокубков

Харьковский «Металлист» может за тур до завершения соревнования в украинской премьер-лиге гарантировать себе вторую позицию, которая дает возможность стартовать в квалификации главного клубного турнира Европы, - сообщает Радио Свобода.

Для этого подопечным Мирона Маркевича нужно в центральном матче 29-го тура победить на своем поле принципиальных соперников из днепропетровского «Днепра» и надеяться, что киевское «Динамо» потеряет очки в Симферополе против "Таврии".