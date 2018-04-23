Евгений Коноплянка: Я не большой любитель пересматривать свои голы

Евгений, как Вы узнали о включении в список УЕФА? Какие были эмоции?

Узнал от партнеров по «Днепру» и представителей клуба. Мне из УЕФА никто специально об этом не сообщал. Ребята, в свою очередь, наверное, узнали из прессы. Мне, конечно, приятно такое признание. Счастлив, доволен. С другой стороны, это стимул для дальнейшей работы. Если меня признали, значит нужно работать над собой еще больше. Пытаться достичь других более значимых высот, которых в мировом футболе множество.

В релизе УЕФА, посвященном выбору восьмерки, Вы отмечены, в частности, за хорошую игру в матче с голландским ПСВ в Эйндховене, где в концовке забили очень красивый гол. К тому же, решающий. До сегодняшнего дня часто вспоминали ту игру и свой гол?

Да, конечно. Любой матч еврокубковых соревнований надолго врезается в память. Тем более, такой удачный, как тогда в Эйндховене. Я не скажу, что большой любитель пересматривать свои голы по многу раз, но ту игру и гол и так помню хорошо. Получилось действительно классно. Впрочем, это заслуга всей команды. Если бы не было комбинации, то не было бы и моего гола.

Как оцените выступление «Днепра» в нынешней Лиге Европы?

Отлично. Хотя нет, наверное, так все-таки сказать нельзя. Отлично было бы, если бы мы вышли в финал. Ну, или выиграли турнир. Этого, к сожалению, не произошло. Поэтому сказал бы так – удовлетворительно. У меня есть удовлетворение от проделанной в этом сезоне работы.

Чего не хватило в матчах с «Базелем»? (После этих игр плей-офф 1/16 финала днепропетровская команда выбыла из дальнейшей борьбы в турнире, – УНИАН)

Знаете, я выскажу сугубо свое индивидуальное мнение – просто не хватило фарта. Не повезло нам и все. В первом матче в Базеле помешал снегопад. До перерыва мы контролировали ход игры, имели преимущество, все было нормально. Потом было очень много снега на поле, играть было просто невозможно. В Днепропетровске, в ответном матче, мы опять же имели преимущество, повели в счете. Должны были бороться за выход в следующий этап соревнований. Но судья назначил пенальти в наши ворота. Меня этот момент, честно говоря, удивил. Я не увидел ничего такого в эпизоде с назначением пенальти. Но у судьи свои представления о футбольных правилах… Повторюсь, нам в этом сезоне просто не повезло.

В чемпионате Украины «Днепр» также претендовал на многое, но в решающий момент отстал от прямых конкурентов...

Опять же, в большинстве игр просто не повезло. Во многих играх «Днепр» имел преимущество, должен был побеждать, но не везло. Не добирали очки буквально на ровном месте. Мы уже и в церковь ходим, стараемся порчу снять с команды. Делаем все возможное. По уровню игры, думаю, «Днепр» должен быть выше в турнирной таблице.

Тогда переключимся на более приятную для всех отечественных болельщиков тему сборной. Команда буквально преобразилась в последних играх под руководством Михаила Фоменко…

Я не был на последнем сборе, но прогресс виден и так невооруженным глазом. Да и ребята приехали из сборной в Днепропетровск, рассказывали о значительных переменах к лучшему. В атмосфере в команде, во взаимопонимании партнеров, во всем что помогло улучшить качество игры, командное взаимодействие.

Все эти перемены произошли из-за прихода в команду нового тренера Михаила Фоменко?

Да, его роль, безусловно, велика. Хороший тренер, это, в первую очередь, хороший психолог и мотиватор. Кроме того, он подготовил правильно команду тактически. У нас, с приходом нового тренера, улучшились многие показатели. Кто мог до матча с Польшей подумать, что мы так сыграем? Победа в Варшаве дала очень многое в плане психологической уверенности и мотивации. Вместе с тем, давайте не будем пока забегать вперед. Мы включились в борьбу за путевку на ЧМ, но впереди еще очень много чего надо сделать…

Вы говорили, что довольны проделанной работой в этом сезоне. Это уже оценили в УЕФА. Есть ли предложения от каких-то зарубежных клубов?

Да, есть. Я никогда не скрывал, что хочу попробовать себя на более высоком уровне. Сейчас мы собираем все предложения, думаем, анализируем. Как только определюсь, появится конкретика, буду говорить со своим клубным руководством. Уехать хочу однозначно.

Не расскажете о своих предпочтениях?

Давайте пока это оставим в секрете. Придет время, обязательно расскажу.

В Интернете ходят слухи о том, что Вас хотят видеть в «Металлисте». Они, правда, упорно опровергаются клубным руководством «Днепра». Что сами скажете об этом?

Скажу то же, что и мое руководство. Никаких контактов не было в принципе. Никто ни мне лично, ни в клуб из Харькова не обращался. Так что, здесь комментировать нечего.

Вас признали одним из лучших молодых игроков Лиги Европы, которая уже закончилась. Впереди финал Лиги чемпионов, где встречаются две немецкие команды – «Бавария» и «Боруссия»…

Да, на мой взгляд, это будет интереснейший матч. К тому же, признаюсь честно, немецкий чемпионат для меня стоит на первом месте, самый интересный в Европе. И «Бавария», и «Боруссия» абсолютно заслуженно вышли в финал. На данный момент они сильнее испанских грандов «Реала» и «Барселоны».

На кого ставите в этом матче?

Думаю, что «Бавария» сейчас будет посильнее. Ставлю на мюнхенцев.

Кирилл Стадниченко