Бекхэм хочет работать в ПСЖ

Дэвид Бекхэм, объявивший на днях об окончании футбольной карьеры, решил работать в «Пари Сен-Жермен».

Об этом, как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал Goal.com, спортсмен заявил 18 мая после своего последнего матча.

«Несколько месяцев я буду отдыхать вместе с семьей. В любом случае я останусь в Париже. Я хочу быть частью «ПСЖ» в том или ином качестве», -сказал Бекхэм журналистам и добавил, что считает французскую столицу самым красивым городом в мире.

Свое заявление спортсмен сделал после игры «ПСЖ» против «Бреста», которая закончилось со счетом 3:1 в пользу парижского клуба. Этот матч Бекхэм провел в качестве капитана. На 82-й минуте его заменили и футболист покинул поле под аплодисменты болельщиков. Как отмечает портал, по пути в раздевалку спортсмен плакал.

38-летний Бекхэм объявил об уходе из большого спорта 16 мая. Свою карьеру британский футболист начал в 1992 году в «Манчестер Юнайтед». После этого он успел поиграть также за мадридский «Реал», «Милан» и «Лос-Анджелес Гэлэкси». Бекхэм шесть раз выигрывал чемпионат Англии. Также он становился чемпионом Испании и Франции.