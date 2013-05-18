Говерла вылетает из Премьер-лиги

Сегодня состоялись три матча 29-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в центральном из которых ужгородская «Говерла» не сумела на своем поле обыграть луцкую «Волынь» - 1:1, став второй командой вслед за запорожским «Металлургом», которая по окончании сезона покинет Премьер-лигу и опустится в низший дивизион.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч команд, занимавших до этого тура 14-е и 15-е места в турнирной таблице, был весьма принципиальным. В случае победы, команда из Закарпатья могла вплотную приблизиться к сопернику (на расстояние одного очка) и тогда судьба прописки в элитном дивизионе решалась бы в последнем туре, в заочном противостоянии «Говерлы» и «Волыни». Но, в итоге все решилось в очной борьбе.

Игра выдалась острой, драматичной и излишне грубой. В итоге, судья показал 10 желтых карточек и одну красную. Вместе с тем, более созидательный футбол поначалу показывали хозяева поля. И в начале второго тайма атаки «Говерлы» увенчались успехом. На 50-й минуте Вячеслав Чурко в очередной раз прошёл по правому флангу и сумел отдать пас от линии ворот к линии вратарской, где набежавший Мирко Райчевич пробил по пустым воротам – 1:0.

После этого хозяева резко изменили свою игру, стараясь больше думать об оборонительных действиях, нежели о созидательных. До 83-й минуты «Говерле», хоть и с трудом, но удавалось сдерживать натиск гостей. Чтобы потянуть время, тренер ужгородцев даже сделал замену, отправив отдыхать автора гола М. Райчевича. Ранее, кстати, был заменен и отдавший голевой пас В. Чурко. Но, все эти хитрости, не принесли желаемого результата.

За семь минут до финального свистка арбитра игрок «Волыни» Эрик Бикфалви подал со штрафного, а оторвавшийся от опекуна Душан Савич в касание переправил мяч над вратарём – 1:1.

После этого страсти продолжали кипеть на поле до последней секунды. Подогревал их и арбитр в поле, добавивший к основному времени 6 минут. Тем не менее, ничего путного «Говерле» создать не удалось. Матч окончился вполне логичной ничьей.

В других матчах дня киевский «Арсенал» обыграл на своем поле полтавскую «Ворсклу» со счетом 2:1, а криворожский «Кривбасс» - львовские «Карпаты» - 3:2.

Таким образом, за тур до финиша соревнований УПЛ, «Волынь» делит с «Карпатами» 13-14 места. У обеих команд по 26 очков. У находящейся на 15-м месте «Говерлы» 22 балла и она уже никак не сможет подняться вверх.