Украинские легкоатлеты завоевали две медали на этапе «Бриллиантовой лиги»

Как сообщает корреспондент УНИАН, наибольшие надежды на успех в сборной Украины возлагали на прыгуна в высоту Богдана Бондаренко, который неделей ранее выиграл первый этап соревнований в катарской Дохе.

Любопытно, что наш спортсмен мог и вовсе не поехать в Шанхай из-за проблем с открытием китайской визы. Но к счастью, виза была получена вовремя и Богдан смог составить отличную конкуренцию в секторе для прыжков в высоту. За победу шла борьба только между ним и катарцем Мутазом Баршимом. В итоге золотая награда досталась катарцу из-за меньшего количества использованных попыток на высоте 2,33. Третье место в этой дисциплине занял китайский спортсмен Гуовей Жан с результатом 2, 27.

Вторую медаль дня для Украины в тройном прыжке среди женщин завоевала Ольга Саладуха. Она проиграла только Кэтрин Ибаргуэн из Колумбии, которая, кстати, также была на одну ступень выше, чем украинка на Олимпиаде в Лондоне, когда Саладуха удостоилась бронзы.

Свой лучший результат украинка показала с первой же попытки – 14,43, а вот у колумбийки перехватить лидерство получилось только в третьем подходе – 14,69.

Еще одна представительница Украины Анна Княжева не показала никакого результата, трижды заступив. В финальную часть соревнований она допущена не была.

Среди других победителей этапа в Китае стоит отметить россиянку Елену Исинбаеву, которая в прыжках с шестом показала результат 4,70 сразу на 10 см. опередив ближайшую соперницу американку Мэри Саксер.