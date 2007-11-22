Капитан сборной Англии после проигрыша потерял дар речи

Капитан сборной Англии Джон Терри заявил, что игроки и тренеры команды должны "разделить ответственность" за непопадание на Чемпионат Европы.

"Все мы - игроки - ужасно разочарованы тем, что случилось, - сказал Терри. - Отыграв два мяча, мы были так близки к достижению нужного результата. Мы все принимаем на себя ответственность".

"Много чего можно вспомнить, оглянувшись на пройденный путь. Это большое разочарование для нас самих, наших семей, болельщиков и всех людей в Англии".

"Чемпионату Европы будет недоставать сборной Англии. На какое-то мгновение я просто потерял дар речи. Не могу даже объяснить, что мы чувствовали в раздевалке".

Терри рассказал, что команда поддерживает Стива Макларена, и заявил, что сейчас не время для опрометчивых решений. "Стив Макларен пользуется полной нашей поддержкой, - сказал капитан англичан. - Было очень здорово с ним работать, нам это очень нравилось, и мы все ответственны за то, что случилось".

"Дело не только в Стиве, дело и в игроках. Есть такие, кто выпадает из игры и не добивается результата. Поэтому нельзя всё валить на Стива, вся сборная Англии несёт полную ответственность".

Официальный сайт "ФК Челси"