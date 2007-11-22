УЕФА настаивает на демонтаже торгового центра перед ”Олимпийским”

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС подчеркивает, что УЕФА подтвердила свою позицию относительно невозможности проведения на НСК «Олимпийский» финала Евро-2012, если не будет демонтирован торгово-развлекательный комплекс «Троицкий» перед стадионом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что 20 ноября обратился лично с письмом к Президенту УЕФА Мишелю ПЛАТИНИ с просьбой разъяснить дополнительно украинской стороне возможность проведения финала Евро-2012 на «Олимпийском». При этом Г.СУРКИС подчеркнул, что 12 сентября 2007 года ФФУ получила письмо УЕФА, в котором четко обозначено, что если не будет демонтирован торговый центр, невозможно говорить не только о проведении финального турнира Евро-2012, но и предварительного соревнования кубка мира ФИФА 2010 года. Так как этот стадион не соответствует требованиям безопасности для проведения спортивных мероприятий такого уровня. В тоже время Г.СУРКИС подчеркнул, что представитель фирмы «Юджин», которая курирует эту стройку, активно распространяет в СМИ информацию о том, что УЕФА якобы не возражает против достройки торгового центра, о чем якобы они были специально проинформированы. «Таким образом, по утверждению застройщика их объект вовсе не угрожает безопасной эвакуации зрителей со стадиона и его строительство можно беспрепятственно завершить», - сказал Г.СУРКИС, отметив, что такая пропагандистская компания развернута на страницах многих СМИ.

В тоже время президент Федерации футбола отметил, что получил ответ от М.ПЛАТИНИ, где сказано: «в связи с рядом статей, недавно опубликованных в украинской прессе относительно НСК «Олимпийский» в Киеве, чувствую, что обязан внести ясность в восстановление истины в этом вопросе – позиция УЕФА четко оговорена в моем письме от 12 сентября 2007 года по результатам оценки экспертов ФИФА и УЕФА и остается неизменной».

Г.СУРКИС напомнил, что согласно выводам экспертов из-за строения перед стадионом его вместимость будет уменьшена более чем на 50%.