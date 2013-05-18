ЧМ по хоккею, на который претендовал Донецк, пройдет в Сеуле

В пятницу там были утверждены страны и города, в которых пройдут матчи чемпионатов мира-2014 в различных дивизионах, а также ЧМ-2017 в элитном дивизионе. Турнир во втором по значимости Дивизионе 1А, на который претендовал украинский Донецк, пройдет в Южной Корее.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, турнир с участием шести сборных - Австрия, Словения, Венгрия, Япония, Южная Корея и Украина - состоится в апреле 2014 года в Сеуле. Точные даты проведения соревнований станут известны позже.

Что касается ЧМ-2017 среди сильнейших сборных мира, то он состоится в двух странах - Германии и Франции. Соревнования будут принимать Париж и Кельн.

Также стало известно, что турнир в Дивизионе 1В пройдет в Каунасе (Литва), соревнования Дивизиона 2А - в Белграде и Нови-Саде (Сербия), Дивизиона 2В - в Депортиво (Испания) и Дивизиона 3 - в Люксембурге.

Кроме того, были приняты решения о месте проведения соревнований младших возрастных категорий. Юниорская сборная Украины (U-20) сыграет матчи турнира в дивизионе 1В в Великобритании, а молодежная команда (U-18), также выступающая в Дивизионе 1В, - в Венгрии.

Чемпионат мира в элитном дивизионе в следующем году пройдет Минске (Беларусь), решение о чем было принято еще четыре года назад.

Главным же турниром хоккейного сезона 2013/2014 станет олимпийский турнир, который пройдет с 7 по 23 февраля в Сочи (Россия), о чем также было известно заранее.

Как сообщал УНИАН, решение об участии в конкурсе на проведение ЧМ в Донецке было принято президентом Федерации хоккея Украины Анатолием Брезвиным после успешного проведения аналогичного турнира среди команд дивизиона 2А в апреле нынешнего года. Чиновники IIHF отметили высокий уровень проведения соревнований в Донецке. Сборная Украины в этом году свой турнир выиграла и повысилась в классе, попав в Дивизион 1А.