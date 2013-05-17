Бой Кличко-Поветкин пройдет 5 октября в Москве
22:13, 17 мая 2013Спорт
1982
Боксерский поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным пройдет 5 октября в Москве.
Владимир Кличко проведет бой на территории соперника
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил промоутер российского спортсмена Владимир Хрюнов.
Сегодня в московском «Крокус сити холл» Поветкин в третьем раунде нокаутировал польского боксера Анджея Вавжика, сохранив титул чемпиона мира по версии WBA.
«Москва, 5 октября», - сказал Хрюнов, отвечая на вопрос о поединке с Кличко-младшим.
Сегодня на боксерском вечере в Москве присутствовал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBS) в супертяжелом весе Виталий Кличко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter