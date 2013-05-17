Бой Кличко-Поветкин пройдет 5 октября в Москве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил промоутер российского спортсмена Владимир Хрюнов.

Сегодня в московском «Крокус сити холл» Поветкин в третьем раунде нокаутировал польского боксера Анджея Вавжика, сохранив титул чемпиона мира по версии WBA.

«Москва, 5 октября», - сказал Хрюнов, отвечая на вопрос о поединке с Кличко-младшим.

Сегодня на боксерском вечере в Москве присутствовал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBS) в супертяжелом весе Виталий Кличко.