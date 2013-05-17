Поветкин выиграл бой у Вавжика и будет драться с Кличко
Российский боксер Александр Поветкин в третьем раунде выиграл бой у поляка Анджея Вавжика, нокаутировав соперника незадолго до того, как должен был прозвучать гонг на перерыв.
Как сообщает корреспондент УНИАН, россиянин на протяжении всего короткого боя имел полное преимущество, дважды до нокаута послав соперника в нокдаун. Между тем, накануне поединка специалисты и аналитики прогнозировали, что бой для российского спортсмена будет тяжелым и продолжительным. Но, россиянин убедительно доказал, что на данный момент А. Вавжик ему не ровня.
Таким образом, А. Поветкин провел последний обязательный бой перед встречей с чемпионом мира по трем версиям украинцем Владимиром Кличко.
Как сообщал УНИАН, права на этот бой выиграл российский промоутер Владимир Хрюнов. Сразу по окончании боя Поветкин – Вавжик он объявил о том, что бой россиянина и украинца состоится в Москве 5 октября.