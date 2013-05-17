Поветкин выиграл бой у Вавжика и будет драться с Кличко

Как сообщает корреспондент УНИАН, россиянин на протяжении всего короткого боя имел полное преимущество, дважды до нокаута послав соперника в нокдаун. Между тем, накануне поединка специалисты и аналитики прогнозировали, что бой для российского спортсмена будет тяжелым и продолжительным. Но, россиянин убедительно доказал, что на данный момент А. Вавжик ему не ровня.

Таким образом, А. Поветкин провел последний обязательный бой перед встречей с чемпионом мира по трем версиям украинцем Владимиром Кличко.

Как сообщал УНИАН, права на этот бой выиграл российский промоутер Владимир Хрюнов. Сразу по окончании боя Поветкин – Вавжик он объявил о том, что бой россиянина и украинца состоится в Москве 5 октября.