Янукович поздравил шахматиста Моисеенко с победой на чемпионате Европы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вы продемонстрировали самый лучший результат на европейском первенстве и подарили радость многочисленным болельщикам. Этот успех подтвердил высокий уровень Вашей подготовки и мастерства», - говорится в поздравлении Президента.

Янукович пожелал шахматисту счастья, крепкого здоровья и новых свершений во имя Украины.