Янукович поздравил шахматиста Моисеенко с победой на чемпионате Европы

19:47, 17 мая 2013
Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Александра Моисеенко с победой на чемпионате Европы по шахматам, который проходил в городе Легнице (Республика Польша).

Александр Моисеенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Вы продемонстрировали самый лучший результат на европейском первенстве и подарили радость многочисленным болельщикам. Этот успех подтвердил высокий уровень Вашей подготовки и мастерства», - говорится в поздравлении Президента.

Янукович пожелал шахматисту счастья, крепкого здоровья и новых свершений во имя Украины.

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