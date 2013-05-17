Янукович поздравил шахматиста Моисеенко с победой на чемпионате Европы
19:47, 17 мая 2013Спорт
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Александра Моисеенко с победой на чемпионате Европы по шахматам, который проходил в городе Легнице (Республика Польша).
Александр Моисеенко / Фото: chess.ugrasport.com
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
«Вы продемонстрировали самый лучший результат на европейском первенстве и подарили радость многочисленным болельщикам. Этот успех подтвердил высокий уровень Вашей подготовки и мастерства», - говорится в поздравлении Президента.
Янукович пожелал шахматисту счастья, крепкого здоровья и новых свершений во имя Украины.
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