УЕФА уменьшил наказание для киевского «Динамо»

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев), 14 мая состоялось рассмотрение апелляции украинского клуба на решение Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, согласно которому клуб был наказан за дискриминационное поведение его болельщиков на матчах УЕФА.

Апелляция ФК «Динамо» была удовлетворена частично.

Апелляционный орган УЕФА уменьшил решение КДО от 21 марта о проведении двух матчей ФК «Динамо» (Киев) на собственном поле в клубных соревнованиях УЕФА (второй матч – условно, на протяжении испытательного периода в три года) за «закрытыми дверями».

Таким образом, ФК «Динамо» (Киев) приказано провести без зрителей один домашний матч клубных соревнований УЕФА и, соответственно, отменена условная санкция относительно второго матча.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля ФК «Динамо» получил сообщение о решении Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, принятого 21 марта 2013 года.

В сообщении шла речь о зафиксированных официальными наблюдателями организации FARE (Футбол против расизма в Европе) и УЕФА проявлениях расистского поведения со стороны отдельных зрителей в двух матчах турниров УЕФА сезона 2012/13. За это клуб обязали провести два следующих матча клубных соревнований УЕФА без зрителей.