СМИ: Шева может возглавить «Милан»

Как сообщает ряд итальянских СМИ, помимо Шевченко на эту должность претендует нынешний наставник академии «россо-нери» Филиппо Индзаги, и выступающие в чемпионатах Бразилии и Швейцарии Кларенс Зеедорф и Дженнаро Гаттузо соответственно.

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Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что нынешний тренер «Милана» Аллегри может возглавить «Рому».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Шевченко отказался от предложения возглавить сборную Украины. Вскоре он отправился на тренерские курcы, которые проходят в Киеве, для получения соответствующей лицензии от Федерации футбола Украины.