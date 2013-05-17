СМИ: Шева может возглавить «Милан»
16:07, 17 мая 2013Спорт
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Футболист Андрей Шевченко, который минувшим летом завершил свою карьеру, вошел в список из четырех экс-игроков «Милана», которые в конце текущего сезона могут прийти на смену Массимилиано Аллегри и возглавить клуб.
Шевченко включили в список кандидатов на пост тренера "Милана", пишут СМИ
Как сообщает ряд итальянских СМИ, помимо Шевченко на эту должность претендует нынешний наставник академии «россо-нери» Филиппо Индзаги, и выступающие в чемпионатах Бразилии и Швейцарии Кларенс Зеедорф и Дженнаро Гаттузо соответственно.
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Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что нынешний тренер «Милана» Аллегри может возглавить «Рому».
Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Шевченко отказался от предложения возглавить сборную Украины. Вскоре он отправился на тренерские курcы, которые проходят в Киеве, для получения соответствующей лицензии от Федерации футбола Украины.
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