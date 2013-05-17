Украинский гроссмейстер стал чемпионом Европы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, чемпионат Европы по шахматам среди мужчин завершился вчера, 16 мая, в польском городе Легнице.

После 11-го заключительного тура десять участников набрали по 8 очков, и места распределялись по дополнительным показателям – победителем стал харьковчанин, воспитанник шахматного клуба «Юридическая академия» Александр Моисеенко.

Второе и третье места заняли соответственно россияне Евгений Алексеев и Евгений Романов.