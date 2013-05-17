Украинский гроссмейстер стал чемпионом Европы
13:24, 17 мая 2013Спорт
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Харьковский гроссмейстер Александр Моисеенко стал победителем Чемпионата Европы по шахматам среди мужчин.
Моисеенко стал чемпионом Европы / Фото: chess.ugrasport.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, чемпионат Европы по шахматам среди мужчин завершился вчера, 16 мая, в польском городе Легнице.
После 11-го заключительного тура десять участников набрали по 8 очков, и места распределялись по дополнительным показателям – победителем стал харьковчанин, воспитанник шахматного клуба «Юридическая академия» Александр Моисеенко.
Второе и третье места заняли соответственно россияне Евгений Алексеев и Евгений Романов.
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