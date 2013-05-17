Коноплянка попал в восьмерку лучших молодых игроков Лиги Европы

13:04, 17 мая 2013
Спорт
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня назвал восьмерку лучших молодых игроков по итогам завершившейся Лиги Европы УЕФА.

Коноплянка

В список лучших попал игрок днепропетровского "Днепра" Евгений Коноплянка.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, восьмерку выбирали из числа наиболее ярко проявивших себя игроков. Помимо украинца в нее вошли: Рауль Бобадилья ("Янг Бойз", Швейцария), Александар Драгович ("Базель", Швейцария), Виктор Моузес ("Челси", Англия), Мохамед Салах ("Базель", Швейцария), Эдуардо Сальвио ("Бенифика", Португалия), Салих Учан ("Фенербахче", Турция) и Йелле Воссен ("Генк", Бельгия).

Отмечая успех Коноплянки, представители УЕФА подчеркивают: "О таланте игрока сборной Украины лишний раз рассказывать не приходится. Уроженец Кировограда давно уже считается одним из самых одаренных футболистов Восточной Европы, что он наглядно показал в матчах за "Днепр". Излюбленным оружием Коноплянки являются мощные залпы с дистанции, что в полной мере испытали на себе игроки голландского ПСВ".

Как сообщал УНИАН, турнир Лиги Европы завершился финальным матчем в Амстердаме, который прошел 15 мая. В нем лондонский "Челси" обыграл лиссабонскую "Бенфику" - 2:1, став одновременно обладателем двух трофеев - Лиги чемпионов (выиграл в сезоне 2011/2012) и Лиги Европы. Правда, новый обладатель главного трофея Европы станет известен уже 25 мая, когда на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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